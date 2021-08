1 Warteschlangen am Eingang des Europa-Parks in der Ortenau Foto: von Ditfurth

Die 3G-Regel in Baden-Württemberg macht seit Anfang der Woche Ungeimpften das Leben schwer. Im Europa-Park in Rust waren sie für einige Tage sogar für alle erkennbar – an der Farbe eines Bändchens am Handgelenk.

Rust - Nach teils heftiger Kritik haben die Verantwortlichen nun reagiert.

Wer in Deutschlands größtem Freizeitpark Spaß haben will, muss entweder geimpft, genesen oder getestet sein. So will es die seit Montag geltende Corona-Verordnung des Landes. Um diese einzuhalten, verteilte der Europa-Park Armbänder an seine Besucher: Geimpfte und Genesene erhielten ein weißes, Getestete ein Bändchen in einer anderen Farbe, die täglich wechselte. Die Begründung des Parks: So ließen sich die neuen Regeln am sichersten und einfachsten kontrollieren. Vor allem bei Hotelgästen, die mehrere Tage auf dem Gelände verweilen. Während sich am Status von Geimpften und Genesenen nichts ändert, müssen Getestete alle 24 Stunden einen neuen Negativ-Test nachweisen.

Unmut über "Stigmatisierung"

Indes: Die farbliche Kennzeichnung stieß bei vielen Besuchern auf Unmut, von Stigmatisierung und Ausgrenzung war in Beiträgen im Internet zu lesen. Der Europa-Park verteidigte sich, sprach von "rein organisatorischen Gründen" – und änderte am Donnerstag seinen Ansatz, wie er auf Facebook erklärte. Demnach gibt es für alle nun Bändchen nur noch in einer Farbe, die täglich wechselt. Geimpfte und genesene Besucher sollen bei ihrer Ankunft direkt alle Armbänder bekommen, die sie während ihres Aufenthalts brauchen und dann selbstständig tauschen. "Dadurch wird vermieden, dass der Gesundheitsstatus durch die Farbe des Armbands für andere Gäste ersichtlich ist, und gleichzeitig weiterhin sichergestellt, den behördlichen Vorgaben nachzukommen", heißt es.

Der Europa-Park hat sich nach eigenen Angaben auf maximal 25.000 Besucher pro Tag beschränkt. Nach Beschwerden über Gedränge soll nun besonders geschultes Personal auf die Einhaltung der Abstandsregel und der Maskenpflicht achten.