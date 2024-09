Europa-Park: Achterbahn Blue Fire bleibt stecken

1 Die Achterbahn Blue Fire im Europa-Park blieb stecken. (Archivbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Im Europa-Park in Rust kam es zu einem Zwischenfall mit der Achterbahn Blue Fire. Sie blieb beim Anstieg stehen - mit Fahrgästen an Bord.









Im Europa-Park in Rust ist die Achterbahn Blue Fire mit Fahrgästen an Bord seitlich geneigt stehengeblieben. Der Zug kam nach Auskunft eines Sprechers des Freizeitparks beim ersten Anstieg zum Stillstand. Nach Angaben des Freizeitparks ist die Bahn nach dem Zwischenfall wieder in Betrieb genommen worden. Starke Winde stünden mit dem Zwischenfall nicht im Zusammenhang.