Europa-League-Spiel gegen Bern: VfB siegt dank Last-Minute-Tor – und muss dennoch in die Play-offs

Der VfB führt gegen schwache Gäste aus Bern 2:0. Doch dann muss er bis zum Schlusspunkt in letzter Minute um den Erfolg zittern. Für den direkten Achtelfinaleinzug reicht es nicht.
Siegpflicht erfüllt, aber das kleine Fußball-Wunder blieb aus: Trotz eines 3:2 (2:1) dank eines Last-Minute-Tores im Vorrundenfinale der Europa League gegen die Young Boys Bern muss der VfB Stuttgart den Umweg über die Playoffs nehmen. Die erforderliche Schützenhilfe für den theoretisch noch möglichen direkten Achtelfinaleinzug blieb aber aus.