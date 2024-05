1 Leverkusens Verteidiger Josip Stanisic erzielte den Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Bayer Leverkusen hat im Halbfinal-Rückspiel der Europa League unentschieden gegen die AS Rom gespielt. Damit steht die Mannschaft im Europa-League-Finale.









Bayer Leverkusen steht im Finale der Europa League. Gegen die AS Rom im Halbfinal-Rückspiel in Dublin genügte der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso ein 2:2 (0:1) für den Sprung ins Endspiel am 22. Mai in Dublin. Dort trifft Leverkusen auf Atalanta Bergamo. Das Hinspiel in Rom hatte die Werkself in der Vorwoche 2:0 gewonnen.