Europa-League-Finale in Istanbul: Der SC Freiburg ist nach der Niederlage zwischen Trauer und Stolz

Der SC Freiburg trauert der vergebenen Chance im bislang größten Spiel der Vereinsgeschichte hinterher. Der Blick nach vorne ist dennoch voller Zuversicht.
Der Charakter von Endspielen bringt es mit sich, dass die Gefühlswelten unmittelbar nach dem Abpfiff auf dem Rasen und den Rängen in Richtung der Extreme rutschen. Unglaublicher Jubel auf der einen, riesige Enttäuschung auf der anderen Seite. Als am Mittwochabend um kurz vor 0 Uhr Ortszeit im Beşiktaş-Stadion in Istanbul ertönte, war das nicht anders.