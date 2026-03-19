Nach einem leidenschaftlichen Auftritt schlägt der SC Freiburg den KRC Genk mit 5:1 und steht erstmals im Viertelfinale der Europa League. Ein Spieler feiert dabei eine ganz besondere Bestmarke.
Freiburg - Dank des Rekordtorschützen Vincenzo Grifo und einer leidenschaftlichen Vorstellung steht der SC Freiburg erstmals im Viertelfinale der Europa League. Der Fußball-Bundesligist hat das Achtelfinal-Rückspiel gegen KRC Genk souverän mit 5:1 (2:1) gewonnen und mit dem Einzug in die Runde der letzten Acht den größten internationalen Erfolg seiner Vereinsgeschichte gefeiert. Damit machten die Südbadener die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel wett und schalteten den Club aus Belgien aus.