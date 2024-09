Polen und Tschechien stemmen sich gegen die Folgen eines Jahrhunderthochwassers und auch in Niederösterreich ist die Lage nach starken Regenfällen kritisch. Ein Überblick über die aktuelle Hochwasserlage:

In mehreren EU-Ländern kamen Menschen wegen der Überschwemmungen ums Leben: Ein Feuerwehrmann starb in Österreich, ein Mann in Polen, sechs Menschen kamen in Rumänien um.

Die Anleger für Schiffe der Sächsischen Dampfschifffahrt sind vom Hochwasser der Elbe umspült, im Hintergrund ist die Altstadtkulisse und die teileingestürzte Carolabrücke zu sehen. Foto: dpa/Robert Michael

Dresden: An der Elbe in Sachsen steigen die Pegelstände weiter an. Nach Daten des Landeshochwasserzentrums lag der Wert in Dresden am Montagmorgen (16. September) bei 5,54 Metern. Demnach wird noch im Tagesverlauf mit einem Überschreiten der Sechs-Meter-Markierung gerechnet. Ab diesem Wert gilt die zweithöchste Alarmstufe drei. Dabei sind Überschwemmungen auch von bebauten Gebieten möglich. Zum Vergleich: Der Normalstand der Elbe beträgt am Dresdner Pegel rund 2 Meter, beim Jahrhunderthochwasser 2002 waren es am Höhepunkt 9,40 Meter.

Bad Schandau: Regenwolken hängen im vom Hochwasser betroffenen Tal der Elbe. Die Pegelstände steigen in Sachsen weiter an. In Ostsachsen wird spätestens zur Wochenmitte die höchste Alarmstufe erreicht. Foto: dpa/Jan Woitas

Schöna: Am Pegel in Schöna an der Elbe nahe der tschechischen Grenze ist diese Stufe bereits erreicht, dort lag der Pegelstand bei 6,09 Metern.

Passau: In Passau geht das Hochwasser von Donau und Inn bisher nur leicht zurück. Der Pegel Passau der Donau zeigte am Morgen einen Wert von 7,24 Meter an. Das sind etwa 20 Zentimeter weniger als am Sonntagnachmittag, wie aus Angaben des Hochwassernachrichtendienstes Bayern hervorgeht. Zum Vergleich: Vor den Unwettern und dem Dauerregen am Wochenende im Süden und Südosten des Freistaates waren es am Donnerstagabend (12. September) noch knapp unter 5 Meter.

Passau: Die Fritz-Schäffer-Promenade ist vom Hochwasser der Donau überflutet. Foto: dpa/Armin Weigel

Österreich

Wien: Ein Flusskreuzfahrtschiff hat am Anleger festgemacht. Die Passagiere können die Schiffe nicht verlassen, weil der Anleger im Hochwasser nicht zugänglich ist. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Wien: Das Bundesland um Wien ist vom Hochwasser so stark getroffen wie nie zuvor und komplett zum Katastrophengebiet erklärt worden. In der Hauptstadt Wien wurde der Wienfluss von einem Rinnsal zu einem reißenden Strom. Dort ist das Hochwasser so hoch, wie es statistisch nur einmal alle 100 Jahre erwartet wird. Neuer Regen am Montag dürfte den Wienfluss weiter anschwellen lassen, weil er viele Zuflüsse aus anderen Hochwassergebieten hat.

Ottenstein: Am Stausee Ottenstein wird durch die Hochwasserklappen kontrolliert Wasser abgelassen. Das soll plötzliche Flutwellen verhindern, verschärft aber zunächst flussabwärts am Lauf des bereits angeschwollenen Flusses Kamp die dramatische Hochwasserlage. Anwohner und Tausende Freiwillige versuchten, ihre Häuser mit Sandsack-Wällen zu schützen.

Hochwasser steht auf einer Straße in St. Pölten-Pottenbrunn. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Polen

Breslau: Nach schweren Unwettern und Überschwemmungen im Südwesten Polens bereitet sich die Stadt Breslau (Wroclaw) in Niederschlesien auf eine Flutwelle vor. Bürgermeister Jacek Sutryk rief Hochwasseralarm für die Stadt an der Oder aus. Voraussichtlich wird die Flutwelle Breslau am Mittwoch (18. September) erreichen. Die bisherigen Prognosen, wonach Breslau nicht so stark betroffen seien werde, seien korrigiert worden, so Sutryk.

Klodzko: Nach dem Bruch eines Staudamms im Schneegebirge an Polens Grenze zu Tschechien verschärft sich die Situation in der polnischen Kleinstadt Klodzko weiter. Eine neue Flutwelle habe den Ort erreicht, berichtete Bürgermeister Michal Piszko. Die Glatzer Neiße, ein Nebenfluss der Oder, habe nun bei Klodzko einen Pegelstand von 6,84 Meter. Üblich ist ein durchschnittlicher Wasserstand von etwa einem Meter, wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete.

Ladek-Zdroj (Bad Landeck): Unwetter mit schweren Regenfällen haben massive Zerstörungen in dem Kurort angerichtet Foto: PAP/Maciej Kulczynski

Krosnovice: Im Dorf Krosnovice unweit von Klodzko kam nach Polizeiangaben ein Mann ums Leben. Die Einsatzkräfte konnten ihn zunächst nicht bergen, da der Ort überflutet war.

Tschechien

Eine Luftaufnahme zeigt die überflutete Stadt Krnov. Foto: CTK/Sznapka Petr

Krnov: In ganz Tschechien wird am Montag mit weiterem Regen gerechnet, der im Süden auch intensiv ausfallen kann. Besonders dramatisch ist die Situation in der tschechischen Stadt Krnov , die am Sonntag fast komplett überflutet wurde. Der stellvertretende Bürgermeister Miroslav Binar teilte mit, die Lage sei schlimmer als bei der Flutkatastrophe von 1997. In der Kleinstadt, die 23 000 Einwohner hat und rund 240 Kilometer östlich von Prag liegt, vereinen sich die Flüsse Opava und Opavice.

Ostrava (Ostrau): Das Chemiewerk BorsodChem MCHZ steht nach Unwettern unter Wasser. G Foto: CTK/Sznapka Petr

Litovel: Auch in den übrigen Hochwasser- und Überschwemmungsgebieten in Tschechien ist noch keine Entspannung in Sicht. Die Flutwelle an der March (Morava) erreichte Litovel, knapp 200 Kilometer östlich von Prag. Dort standen ganze Straßenzüge unter Wasser.

Bohumín (Oderberg): Stadtgebiet von Bohumín-Pudlov. Im oberen Teil rechts ist das Umspannwerk zu sehen, das wegen Überschwemmung stillgelegt wurde. Ganze Regionen in Tschechien leiden unter einem Jahrhunderthochwasser. Foto: CTK/Sznapka Petr

Frydlant: Auch an vielen anderen Orten stiegen die Pegelstände noch an. Für die Gegend um die Stadt Frydlant in Nordböhmen wurde eine Gefahrenlage ausgerufen.

In an der Elbe galt nun die höchste Hochwasser-Alarmstufe. Usti nad Labem: In Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) nahe der Grenze zu Sachsen sollten im Laufe des Tages weitere Hochwasser-Schutzwände errichtet werden, die das Zentrum und den Stadtteil Strekov (Schreckenstein) schützen sollen. Der Scheitelpunkt der Elbe wurde dort erst am Mittwoch bei rund 7,65 Metern über dem Pegel-Nullpunkt erwartet.

Wegen der Erderwärmung gibt es in vielen Regionen häufiger und öfter extremes Wetter. Zu den Folgen gehören auch Überflutungen.