Europa: EU scheitert mit Plänen zum Jahrestag von Ukraine-Krieg
Ungarn blockiert die geplante Verschärfung von Russland-Sanktionen und legt sein Veto gegen ein wichtiges milliardenschweres EU-Darlehen für die Ukraine ein. (Archivbild) Foto: Alex Brandon/Pool AP/AP/dpa

Kiew/Brüssel - Der EU ist es nicht gelungen, vor dem vierten Jahrestag der russischen Invasion in die Ukraine den Weg für neue Sanktionen gegen Moskau und milliardenschwere Finanzhilfen für Kiew freizumachen. Wie die Deutsche Presse-Agentur von EU-Diplomaten erfuhr, blockiert insbesondere Ungarn weiter die notwendigen Beschlüsse dafür.

 
 