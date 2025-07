Europa als dritte Weltmacht?: So stellt sich die FDP Freudenstadt die Zukunft vor

So stellt sich die FDP Freudenstadt die Zukunft vor

1 Europaabgeordnete Svenja Hahn, zwischen Veit Grünberg (links) und Timm Kern, war Stargast des Abends. Foto: FDP-Kreisverband Beim liberalen Sommerfest des Kreisverbandes der FDP in Tumlingen stellten die Teilnehmer Forderungen an Landes-, Bundes–, und Europapolitik.







Link kopiert



Kürzlich fand das jährliche Liberale Sommerfest der Freien Demokraten im Biergarten Ochsengärtle in Tumlingen statt. Es drehte sich alles um zentrale Zukunftsthemen, von Bildungsgerechtigkeit über regionale Wirtschaftskraft und künstliche Intelligenz bis hin zur Verteidigung liberaler Werte in Europa. Rund 40 Gäste folgten der Einladung der FDP Freudenstadt und genossen einen sommerlichen Abend mit politischem Tiefgang, spannenden Gesprächen und angeregtem Austausch, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt.