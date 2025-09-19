Eurojackpot heute mit 120 Millionen - wann ist Annahmeschluss?

Seit Wochen wurde der Hauptgewinn nicht geknackt - der Topf ist randvoll. Doch die Gewinnchance von 1:140 Millionen ist trotzdem geringer als bei 6 aus 49.

Heute Abend – Freitag, 19. September 2025 – werden die Gewinnzahlen für den Eurojackpot gezogen, bei dem es um satte 120 Millionen Euro geht. Nachdem der Jackpot bei der Dienstagziehung erneut nicht geknackt wurde, ist der Topf für die heutige Ziehung prall gefüllt und erreicht seine maximale Deckelung. In der zweiten Gewinnklasse wartet zusätzlich ein hoher sehsstelliger Betrag.

Die Ziehung findet wie immer um 20 Uhr in der finnischen Hauptstadt Helsinki unter Aufsicht der örtlichen Polizei statt. Um den Hauptgewinn zu erzielen, müssen Spieler fünf richtige Zahlen aus 50 plus zwei korrekte Eurozahlen aus 12 Ziffern tippen. Die Chance darauf liegt bei etwa 1 zu 140 Millionen. Selbst mit fünf richtigen Zahlen und nur einer Eurozahl besteht jedoch die Möglichkeit auf einen Millionengewinn. Dennoch weist das klassische Lotto (6 aus 49) mit 1:15 Millioen für sechs Richtige eine bessere Chance auf den Hauptgewinn aus als der Eurojackpot. Die Chance auf einen Lottosechser mit Superzahl liegt aber ebenfalls bei 1:140 Millionen.

Eurojackpot heute - wann ist Annahmeschluss?

Ein Tippfeld kostet 2 Euro zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 35 Cents. Wie bei 6 aus 49 ist auch beim Eurojackpot ein automatischer "Quicktipp" möglich. Der Annahmeschluss für die Ziehung jeden Freitag und Dienstag ist spätestens um 19 Uhr, kann aber je nach Bundesland variieren:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin: 18.45 Uhr

Brandenburg: 18.40 Uhr

Bremen: 18.45 Uhr

Hamburg: 18.45 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.45 Uhr

Niedersachsen: 18.50 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.45 Uhr

Saarland: 18.45 Uhr

Sachsen: 18.45 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.45 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.45 Uhr

Thüringen: 19.00 Uhr

Experten raten übrigens vom Tippen bekannter Muster oder Datumsangaben ab, da diese besonders beliebt sind und im Gewinnfall zu geteilten Jackpots führen können. Besser sei es, auf Zufallszahlen zu setzen oder auch Zahlen über 31 zu wählen, um die Wahrscheinlichkeit einer Jackpot-Teilung zu verringern.

Eurojackpot in 18 Ländern

Der Eurojackpot ist eine länderübergreifende Lotterie, an der 18 europäische Länder teilnehmen – nicht zu verwechseln mit der ähnlich organisierten Lotterie „Euromillionen“. Er startete 2012 und garantiert einen Mindestjackpot von 10 Millionen Euro mit einem möglichen Höchstgewinn von bis zu 120 Millionen Euro.

Eurojackpot-Länder

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Italien

Island

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Griechenland

Lotterie Eurojackpot

Spielprinzip: 5 aus 50 Zahlen plus 2 aus 12 Eurozahlen

Ziehungen: Dienstags und freitags in Helsinki

Mindestjackpot: 10 Millionen Euro

Maximaler Jackpot: 120 Millionen Euro

Teilnehmende Länder: 18

Gewinnklassen: 12

Gewinnchance (Jackpot): ca. 1 : 140 Millionen

Einsatz pro Tippfeld: 2,00 € (zzgl. Bearbeitungsgebühr)

Zusatzlotterien: Optional, je nach Anbieter

Online-Teilnahme: In den beteiligten Ländern möglich

Keine Zwangsausschüttung: Jackpot wird bei 120 Millionen Euro gedeckelt

Für Menschen mit problematischem Spielverhalten gibt es Hilfe unter der kostenfreien Hotline 0800-1372700 der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.