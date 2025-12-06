Eurojackpot: Lotto-Spielerin aus Baden-Württemberg räumt zehn Millionen Euro ab

Von heute auf morgen zur Multimillionärin: Eine Lotto-Spielerin aus dem Südwesten räumt als einzige in ganz Europa den Jackpot ab.
Zehn Millionen Euro hat eine Frau aus dem Landkreis Calw im Eurojackpot gewonnen. Die Spielerin habe europaweit als einzige alle sieben Zahlen richtig getippt, wie Lotto Baden-Württemberg mitteilte. Die fünf richtigen Gewinnzahlen bei der Ziehung am Freitag waren demnach 1, 4, 18, 22 und 24, die beiden Eurozahlen lauteten 6 und 10. Die Frau erhielt damit den 26. Millionengewinn in Baden-Württemberg in diesem Jahr.