Eurojackpot: Lotto-Spielerin aus Baden-Württemberg räumt zehn Millionen Euro ab

Von heute auf morgen zur Multimillionärin: Eine Lotto-Spielerin aus dem Südwesten räumt als einzige in ganz Europa den Jackpot ab.

Zehn Millionen Euro hat eine Frau aus dem Landkreis Calw im Eurojackpot gewonnen. Die Spielerin habe europaweit als einzige alle sieben Zahlen richtig getippt, wie Lotto Baden-Württemberg mitteilte. Die fünf richtigen Gewinnzahlen bei der Ziehung am Freitag waren demnach 1, 4, 18, 22 und 24, die beiden Eurozahlen lauteten 6 und 10. Die Frau erhielt damit den 26. Millionengewinn in Baden-Württemberg in diesem Jahr.

Ebenfalls wurde im Landkreis Karlsruhe gejubelt. Ein Spieler oder eine Spielerin habe alle fünf Gewinnzahlen richtig. Der oder die Glückliche erhält nun exakt: 120.463,60 Euro. Wer der Glückspilz ist, steht bislang nicht fest. Der Tippschein sei in einer Annahmestelle im Osten des Landkreises abgegeben worden.

Drei weitere Spieler gewinnen mehr als eine halbe Million Euro

Über jeweils knapp 570.000 Euro dürfen sich drei Spieler aus Schleswig-Holstein, Sachsen und Finnland freuen. Ihnen fehlte nur eine Eurozahl zum Hauptgewinn.

Beim Eurojackpot handelt es sich um eine europaweit gespielte Lotterie, die in Deutschland und 18 weiteren Ländern gespielt wird. Spieler tippen zunächst fünf Zahlen aus 50 und zusätzlich die Eurozahlen, also zwei aus 12. Die Chance auf fünf richtige Gewinnzahlen und zwei richtige Eurozahlen liegt bei 1 zu 140 Millionen.