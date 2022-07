In dieses Land gehen die 120 Millionen Euro

1 Der Eurojackpot wurde am Freitag geknackt. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Am Freitag ist der mit 120 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot geknackt worden. Der Gewinner hatte die Zahlen 1 - 11 - 17 - 19 - 33 und die Eurozahlen 3 und 7 richtig angekreuzt.















Der mit 120 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot ist am Freitag geknackt worden. Die Summe geht nach Dänemark, wie Westlotto am Abend in Münster mitteilte. Ein Tipper oder eine Tippgemeinschaft hatte die gezogenen Zahlen 1 - 11 - 17 - 19 - 33 und die Eurozahlen 3 und 7 richtig angekreuzt.

Der bisherige Gewinnrekord lag bei 110 Millionen Euro. Im Mai hatte sich eine Tippgemeinschaft aus Nordrhein-Westfalen diese Summe gesichert. Derart hohe Summen sind erst seit einigen Monaten möglich: Zum zehnjährigen Bestehen der europäischen Lotterie hoben die 18 Teilnehmerländer Ende März die Obergrenze von 90 auf 120 Millionen Euro an.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen.