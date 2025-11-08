Eurojackpot geknackt: Gut 54 Millionen Euro gehen nach NRW – Gewinnerin auch in Baden-Württemberg

In der zweiten Gewinnklasse gab es den Angaben zufolge jeweils eine Gewinnerin oder einen Gewinner aus Baden-Württemberg, Tschechien und Slowenien. Sie können sich über jeweils knapp 738.000 Euro freuen. In der dritten Gewinnklasse gab es vier Gewinnlose. Die Gewinnsumme der Gewinnklasse drei in Höhe von gut 312.000 Euro geht jeweils einmal nach Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern.