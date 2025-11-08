Eurojackpot geknackt: Gut 54 Millionen Euro gehen nach NRW – Gewinnerin auch in Baden-Württemberg

Der Eurojackpot ist bei der jüngsten Ziehung geknackt worden. Der Großteil geht nach Nordrhein-Westfalen. Aber auch in Baden-Württemberg darf sich ein Teilnehmer freuen.
Der gut 54 Millionen Euro schwere Eurojackpot ist geknackt worden - und geht nach Nordrhein-Westfalen. Wie die Westdeutsche Lotterie am Freitagabend mitteilte, hatte der Sieger oder die Siegerin in der Gewinnklasse eins die richtigen Gewinnzahlen 13, 19, 22, 35 und 40 sowie die Eurozahlen 2 und 8. Die Gewinnsumme betrug 54.286.720,10 Euro.