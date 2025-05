1 Ein Kampfflugzeug vom Typ Eurofighter Typhoon der Luftwaffe fährt am Fliegerhorst Wittmundhafen über das Rollfeld. Auch bei uns sind die Jets immer wieder in der Luft zu sehen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Egal ob Eurofighter oder Tornado – immer wieder fliegen die Maschinen der Bundeswehr über der Region. So auch am Freitag. Doch wie tief dürfen die Kampfflugzeuge überhaupt über unseren Köpfen fliegen? Wir klären auf.









Link kopiert



Lautes Donnern, ein Streifen am Himmel – immer wieder werden Jets der Bundeswehr über Wohnvierteln in Horb gesichtet. So auch am Freitag gegen 11 Uhr. Doch was hatten sie dort zu suchen und wie tief dürfen die Kampfmaschinen überhaupt fliegen? Unsere Redaktion erkundete sich.