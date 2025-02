Eurodistrikt Straßburg-Ortenau: 180 Jugendliche debattieren über Europa

1 Das Jugendparlament tagt mit Mitgliedern aus 24 Ländern. Foto: MEP

Die jungen Delegierten aus 24 Ländern tagen im Eurodistrikt Straßburg-Ortenau zur 61. Sitzung des Modell Europa-Parlaments. Die Teilnehmer sollen sich mit aktuellen Themen auseinandersetzen und gemeinsame Erklärungen erarbeiten.









Junge Europäer gestalten die Zukunft – diesem Gedanken folgend treffen sich seit dem 22. Februar und noch bis Freitag, 1. März, die Abgeordneten des Jugendparlaments in Kehl, Offenburg und Straßburg, um in zehn Ausschüssen über europäische Themen der Gegenwart und Zukunft zu debattieren. Zum ersten Mal findet die Veranstaltung grenzüberschreitend statt, für die Veranstalter ist das ein wichtiges Signal. So sei es momentan wichtiger denn je, auf europäischer Ebene zusammenzuarbeiten und mit einer Stimme zu sprechen. Deswegen sollen die jungen Teilnehmer auch nicht nur diskutieren, sondern auch zu gemeinsamen Ergebnissen gelangen.