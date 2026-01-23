EuroAirport beschäftigt die Politik: Wie der Fluglärm am EuroAirport bei Basel bekämpft werden soll

Die Regierungen beider Basel sehen beim Lärmschutz am EuroAirport noch Luft nach oben.
Der EuroAirport vor den Toren Basels ist im Aufwind: Im vergangenen Jahr hat der binationale Flughafen so viele Fluggäste gezählt wie noch nie in seiner 80-jährigen Geschichte. Insgesamt 9,6 Millionen Passagiere (Vorjahr: 8,9 Millionen) nutzten den EAP – das entspricht einem Plus von acht Prozent, wie die Flughafenverantwortlichen jüngst mitteilten. Übertroffen wurde damit auch der Vor-Corona-Jahresrekord. Großanlässe wie der Eurovision Song Contest im Mai und die Turniere im Rahmen der Frauen-Fußballeuropameisterschaft haben zum Wachstum beigetragen.