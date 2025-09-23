EuroAirport Basel: Bahnanschluss landet auf Abstellgleis

Das französische Verkehrsministerium hat seine Beteiligung am Projekt für eine Bahnverbindung zum EuroAirport (EAP) aus finanziellen Gründen ausgesetzt. Dies teilte die Präfektur Grand Est am Montag mit. Es handle sich um eine vorläufige Einstellung des Projekts mit dem Ziel, die Kosten zu optimieren und eine Kofinanzierung durch die Europäische Union anzustreben, erklärte Samuel Bouju, Generalsekretär für regionale und europäische Angelegenheiten der Präfektur, der französischen Nachrichtenagentur AFP.

Die Entscheidung, die am Freitag bei einem Treffen zwischen den schweizerischen und deutschen Behörden und Vertretern des Flughafens mitgeteilt worden sei, stehe im Zusammenhang mit der angespannten Haushaltslage sowohl auf nationaler als auch auf lokaler Ebene, hieß es.

Die Gesamtkosten der Bahnverbindung werden auf etwa 475 Millionen Euro geschätzt. Der Finanzierungsplan für dieses Projekt, das bis 2035 sechs Kilometer Eisenbahnschienen und die Einrichtung einer Haltestelle in unmittelbarer Nähe des Flughafens vorsieht, sah eine Beteiligung Frankreichs in Höhe von 34,5 Prozent vor. Der Flughafen bedauerte die Entscheidung auf Anfrage von AFP. Die Bahnverbindung solle eine wichtige Rolle bei der Verwirklichung des Zieles spielen, die Zahl der Personen zu erhöhen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Flughafen kommen.

Projekt ist umstritten

Das Projekt ist umstritten: Zuletzt hatte die Gemeinde Allschwil mit einem Rekurs gegen den Bahnanschluss vor Gericht den Kürzeren gezogen. Das Gericht bemängelte in seinem Urteil, dass die Gemeinde Allschwil ihre Klagepunkte unzureichend belegt habe. Für das Gericht seien die Auswirkungen auf die Passagierzahlen, die Anzahl Flugbewegungen und den damit verbundenen Fluglärm im Umweltverträglichkeitsbericht ausreichend dargelegt worden, hieß es weiter.

Wirtschaft profitiert

Dabei soll der Bahnanschluss viele Vorteile mit sich bringen, wie Trireno-Leiter Manuel Barth in der Vergangenheit darlegte: „Das Projekt bringt auf einer sehr stark nachgefragten Achse Reisezeitverkürzungen sowie eine spürbare Kapazitätssteigerung. Bevölkerung und Wirtschaft profitieren von Zeitgewinnen und einer höheren Zuverlässigkeit des Verkehrssystems.“ Die Vorteile kämen nicht nur mit Start oder Ziel am EAP zum Tragen, sondern auf der gesamten Achse zwischen dem Elsass und der Nordwestschweiz. Ein weiteres Plus sei der Beitrag zur Erreichung der Klimaziele. So versprechen sich die Akteure eine Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene.

Unsere Empfehlung für Sie Basel Damit der Bahnanschluss kommt Trireno-Leiter Manuel Barth erläutert den Sachstand und betont den großen Nutzen des Projekts, das auch Kritiker auf den Plan ruft.

Verbände sehen Anschluss kritisch

Kritik am geplanten Bahnanschluss formulieren Umwelt- und Anwohnerverbände. Sie fordern, das Projekt nicht zu realisieren, denn: Mit mehr Passagieren und mehr Flügen seien auch deutlich mehr Lärm, Luftverschmutzung und Treibhausgase verbunden, erklären die Kritiker, die sich grenzüberschreitend zusammengetan haben. Die Association de Défense des Riverains de l’Aéroport de Bâle Mulhouse, die Bürgerinitiative Südbadischer Flughafenanrainer, der Verkehrsclub Schweiz beider Basel sowie weitere Unterstützer – unter ihnen die Grünen Basel-Stadt und Grüne Baselland wie auch die Greenpeace Regionalgruppe Basel – sprachen sich zum Ende des Anhörungsverfahrens entschieden gegen den Bahnanschluss aus.