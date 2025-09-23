EuroAirport Basel: Bahnanschluss landet auf Abstellgleis

Warum Frankreich seine Beteiligung am Bahnprojekt auf Eis legt.
Das französische Verkehrsministerium hat seine Beteiligung am Projekt für eine Bahnverbindung zum EuroAirport (EAP) aus finanziellen Gründen ausgesetzt. Dies teilte die Präfektur Grand Est am Montag mit. Es handle sich um eine vorläufige Einstellung des Projekts mit dem Ziel, die Kosten zu optimieren und eine Kofinanzierung durch die Europäische Union anzustreben, erklärte Samuel Bouju, Generalsekretär für regionale und europäische Angelegenheiten der Präfektur, der französischen Nachrichtenagentur AFP.