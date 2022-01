Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Der Euro wird 20 Jahre alt. Nachdem die neue Währung bereits 1999 als Buchgeld eingeführt wurde, hielten die Bürger am 1. Januar 2002 erstmals die neuen Münzen und Scheine in Händen. Bankmitarbeiter und ein Finanzbürgermeister aus dem Zollernalbkreis erinnern sich an die aufregende Zeit.