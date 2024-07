Euro 2024: EM-Viertelfinale in Berlin als türkisches Fußballfest

1 Türkische Fans feiern in Berlin. Foto: Christoph Soeder/dpa

Rund 200.000 Menschen mit türkischen Wurzeln leben in der deutschen Hauptstadt. Für sie ist das Spiel der Türkei gegen die Niederlande etwas ganz Besonderes - allerdings auch für die Polizei.









Berlin - Für die türkische Gemeinde in Berlin ist das EM-Viertelfinale der Türkei gegen die Niederlande an diesem Samstag in der deutschen Hauptstadt ein Fußballfest. "Berlin ist ja die größte Stadt außerhalb der Türkei mit über 200.000 türkeistämmigen Menschen, deswegen freuen sich die Leute natürlich", sagte Vorstandssprecher Safter Çinar vom Türkischen Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) der Deutschen Presse-Agentur: "Viele türkische Cafés und Restaurants, die bislang keinen Fernseher hatten, haben jetzt alle einen installiert."