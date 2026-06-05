Euphorie in Dotternhausen: Ein großes Vorbild und ein unbesungener Held

Logischerweise gingen nach dem Pokalsieg des SV Dotternhausen große Teile der Lorbeeren in Richtung Florian Kath. Und das völlig zurecht. Schließlich war der Ex-Profi des SC Freiburg und des 1. FC Magdeburg an diesem Nachmittag in Pfeffingen der vielzitierte Unterschiedsspieler. Seine Klasse war offensichtlich, seine Dribblings unaufhaltsam, sein Tor des Tages in der 119. Minute der prägende Moment dieses Endspiels.

Sonderlob für Fabio Wager Dennoch war es Dotternhausens Spielertrainer Mathias Mauz wichtig, im Nachgang der Partie auch einen anderen seiner Schützlinge hervorzuheben: Fabio Wager. „Er war für mich einer der entscheidenden Männer! Fabio hatte echt wenig Spielzeit in dieser Saison, aber hat sich dem Team und dem Trainerstab gegenüber immer sehr korrekt verhalten. Und dann kommt er gestern ins Spiel und klärt zweimal im Getümmel in höchster Not (117. Minute, Anm. d. Red.) auf der Linie“, ist der Spielertrainer auch einen Tag später noch begeistert von der Aktion des zur Halbzeit der Verlängerung eingewechselten Wagers.

Es war eine immens wichtige Szene, weiß Mauz: „Das war sicherlich genauso entscheidend wie das Tor von Flo. Denn wenn Straßberg da in Führung geht, dann hätten sie das Spiel wahrscheinlich gewonnen.“ Doch nicht nur Wager wurde in Mauz’ Augen nach seiner Einwechslung zum wichtigen Faktor. Generell sprach der Spielertrainer seinen Reservisten ein großes Lob aus: „Alle Wechsel haben echt gut funktioniert. Ich war total begeistert, wie mental bereit die Jungs waren.“

Unsere Empfehlung für Sie Bezirkspokal-Finale Florian Kath schießt Dotternhausen zum Pokalsieg Im Finale um den Bezirkspokal zwischen dem TSV Straßberg und dem SV Dotternhausen war es am Ende die individuelle Klasse des Florian Kath, die den Unterschied machte.

Zum Spielverlauf und den Geschehnissen vor der kompletten Ekstase in den letzten Momenten sagt Mauz am Folgetag: „Man hat beiden Mannschaften schon angemerkt, dass sie nervös sind. Es war einfach ein großes Finale vor einer echt schönen Kulisse. Deshalb sah das fußballerisch nicht ganz so gepflegt aus, wie ich mir das vorstelle.“ Deshalb sahen die 1250 Zuschauer in Pfeffingen ein über 120 Minuten ausgeglichenes Spiel, in dem beide Seiten ihre Momente und Druckphasen hatten. Vor allem aber war es ein klassischer Pokalfight: viele Zweikämpfe, viel Leidenschaft.

Unfassbare Qualität

Und dann kam Kath. Auch wenn Mauz richtigerweise die Wichtigkeit des Kollektivs hervorhebt, waren sich alle Beteiligten nach Abpfiff einig, dass die individuelle Klasse des Ex-Profis am Ende den Unterschied ausmachte. „Es ist so krass, was für eine Qualität man haben kann im Fußball“, kann auch Mauz nur lachend den Kopf schütteln, wenn er auf seinen außergewöhnlichen Mitstreiter angesprochen wird. „Sowohl wir als auch Straßberg haben ja richtig gute Kicker. Da denkt man, auf unserem Level zu den Besten zu gehören. Und dann kommt jemand wie Flo und du merkst erst richtig, wie weit weg du von anderen Fußballern bist, die so in der Welt herumlaufen.“

„Schon verrückt“

„Es ist schon verrückt, was er mit dem Ball anstellen kann – im Dribbling, beim Torschuss. Irgendwie haben wir alle einen menschlichen Körper, aber was manche dann eben da herausholen können, ist schon beeindruckend“, kommt Mathias Mauz aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Die reine fußballerische Qualität ist für den Spielertrainer des SVD aber nur einer der Gründe, warum er Florian Kath so gerne in seiner Mannschaft hat: „Er verhält sich einfach blendend! Er ist immer einer der ersten im Training und verpasst kaum eine Einheit. Wenn er mal fehlt, hat das einen ganz klaren Grund – und dann macht er stattdessen seine Übungen im Fitnessstudio“, sagt er über den 31-Jährigen. „Er ist ein großes Vorbild für die Jungs und einfach insgesamt ein richtig feiner Mensch!“