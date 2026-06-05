Euphorie in Dotternhausen: Ein großes Vorbild und ein unbesungener Held

Nach dem Bezirkspokal-Triumph des SV Dotternhausen erhielt nicht nur Ausnahmekönner Florian Kath ein Sonderlob von Spielertrainer Mathias Mauz.
Logischerweise gingen nach dem Pokalsieg des SV Dotternhausen große Teile der Lorbeeren in Richtung Florian Kath. Und das völlig zurecht. Schließlich war der Ex-Profi des SC Freiburg und des 1. FC Magdeburg an diesem Nachmittag in Pfeffingen der vielzitierte Unterschiedsspieler. Seine Klasse war offensichtlich, seine Dribblings unaufhaltsam, sein Tor des Tages in der 119. Minute der prägende Moment dieses Endspiels.