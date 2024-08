Eugen-Martin-Stiftung Freiburg: Augustinermuseum erhält 210 000 Euro für neue Schatzkammer

1 Freuen sich über die Großspende der Eugen-Martin-Stiftung für die Schatzkammer des Augustinermuseums in Freiburg (von links): Horst Zipse (Eugen-Martin-Stiftung), Christian Hodeige und Martina Feierling-Rombach (Kuratorium Augustinermuseum), Martin Horn (Oberbürgermeister), Ulrich von Kirchbach (Bürgermeister), Jutta Götzmann (Leiterin städtische Museen). Foto: Ralf Deckert

Das Augustinermuseum in Freiburg wird seit rund 20 Jahren saniert. Nun steuert die in Freiburg beheimatete Eugen-Martin-Stiftung eine Großspende für die Fertigstellung der Schatzkammer bei.









„Die Sanierung des Freiburger Augustinermuseums ist auf der Zielgeraden angelangt“, freut sich Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn. Da passt es bestens ins Bild, dass das millionenschwere Mammutprojekt nun eine Großspende in Höhe von 210 000 Euro für die Fertigstellung seiner Schatzkammer im Rahmen der dritten Ausbauphase des Museums einplanen kann. Die Schatzkammer sei „von überragender Bedeutung“ für das Museum und soll helfen, überregional die Bekanntheit der Freiburger Museumslandschaft zu steigern, so Horn anlässlich der symbolischen Scheckübergabe in den Räumen der Eugen-Martin-Stiftung in Freiburg.