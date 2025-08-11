Eugen-Bolz-Gymnasium Rottenburg: So kam es zum missglückten Abistreich

Lina Heege, Abiturientin am Eugen-Bolz-Gymnasium Rottenburg, erzählt, wie es zum missglückten Abistreich am kam. Jetzt laufen die Streicharbeiten.

Was als Abistreich gedacht war, wurde zum kostspieligen Renovierungsprojekt. Etwa 70 Abiturientinnen und Abiturienten des Eugen-Bolz-Gymnasiums Rottenburg müssen in den Sommerferien den Schaden beseitigen, den sie mit vermeintlich harmloser Sprühkreide angerichtet haben. Eine von ihnen ist Lina Heege. Die ehemalige Schulsprecherin spricht jetzt auch für die Gruppe, die den Fehler wiedergutmachen will.

„Wir hatten die Farbe nachts getestet“, erzählt sie. „Der Untergrund dort war anders – und die Farbe war noch nass.“ Was die Gruppe nicht ahnte: Auf dem tatsächlichen Schuluntergrund ließ sich die Kreidefarbe nach dem Trocknen nicht mehr abwaschen. Am nächsten Morgen kam der Hausmeister – „der war schon gut schockiert“. Noch während des Abistreichs stürmten viele in den Baumarkt, kauften Schwämme und Schmutzradierer, und fingen sofort an zu schrubben. „Ich war über 24 Stunden in der Schule, hatte entsprechend wenig Schlaf“, sagt Heege.

Vom 11. bis 13. August wird mit einer professionellen Malerfirma gearbeitet – auf eigene Kosten. In Gruppen zu je 20 Abiturienten wird täglich von halb acht bis 15 Uhr gestrichen. „Bisher sind es nur Abiturienten, aber wenn wir noch welche brauchen, fragen wir im Freundes- oder Familienkreis.“

Firma aus Tübingen meldet sich bei den Schülern

Die Firma Langhans aus Tübingen hilft mit. Malermeister Philipp Jäger habe sich nach dem Spendenaufruf bei ihnen gemeldet: „Richtig toll – er war sehr bemüht, dass wir da gut rauskommen.“

Jäger kümmert sich kostenlos um Vorbesichtigungen und Versicherungsfragen, die drei Tage Streicharbeiten werden vergütet. Ursprünglich war der Schaden auf 20.000 bis 50.000 Euro geschätzt worden. Jetzt rechnet man mit rund 7000 Euro. Der genaue Betrag steht aber noch nicht fest: „Es gibt viele Variablen. Wir sind jedenfalls heilfroh, dass wir selbst streichen dürfen.“

Zur Finanzierung helfen Rücklagen aus früheren Schulaktionen – „wir haben unglaublich viele Kuchenverkäufe gemacht“. Zudem läuft eine Spendenaktion über GoFundMe. „Wir haben bisher knapp über 1000 Euro zusammen. Spenden sind weiterhin willkommen.“

Eine Versicherung sei für die Gruppe keine Option gewesen: „Die Schwierigkeiten bei der ganzen Sache sind zu groß. Am Ende bleibt es vielleicht an einer Person hängen, und im schlimmsten Fall zahlt die Versicherung nicht. So blöd sind wir nicht.“

„Lehrkräfte und Hausmeister waren schon sauer“

In den sozialen Medien schlug der Vorfall hohe Wellen – viel Spott, manche Häme. „Der ganze Hass auf Facebook, das war schon hart“, sagt Heege.

Umso mehr habe sie sich über Unterstützung gefreut – insbesondere über den Kommentar ihres Physik-Leistungskurslehrers. „Er ist uns sehr wichtig – ein sehr, sehr toller Lehrer.“

Der Rückhalt durch einzelne Lehrkräfte, aber auch die Haltung des Schulleiters habe geholfen: „Unser Rektor war von Anfang an am entspanntesten.“ Andere hätten durchaus kritisch reagiert – „ein paar Lehrkräfte und der Hausmeister waren schon sauer“.

Und heute? „In ein paar Jahren werden wir darüber lachen können“, sagt Lina Heege. Schon jetzt sei spürbar: Die gemeinsame Aktion schweißt den Jahrgang enger zusammen. „Alle müssen einen Beitrag leisten. Aber das ist jetzt einfach unser Projekt.“