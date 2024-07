Dass das Eugen-Bolz-Gymnasium Rottenburg ein buntes Gymnasium ist, zeigte sich in den beiden Wochen vor Ferienbeginn in vielerlei Hinsicht. Ein spannendes Angebot jagte das nächste – es war für jeden etwas dabei.

Die Aktionswochen begannen mit dem großen Sommerkonzert unter der Leitung von Andreas Faller, Christine Haueisen und Pia Sartor, das zahllose Besucher ans EBG lockte. Das Eugen-Bolz-Gymnasium verfügt über mehrere Orchester, Ensembles und Chöre, die an einem Abend ihr Können unter Beweis stellten: das Vokalensemble und der Chor der Profilklassen 8-11, die Popkids, der Mittelstufenchor sowie das Schul- und Profilorchester. Hinzu kamen die brillanten Beiträge mehrerer Solistinnen und Solisten, unter ihnen auch Abiturientinnen und Abiturienten.

Lesen Sie auch

Gleich am Tag darauf begeisterte der Oberstufenkurs „Literatur und Theater“ unter der Federführung von Wolf Berger die Zuschauer mit dem Stück „O(H)phelia“.

Der Oberstufenkurs „Literatur und Theater“ unter der Federführung von Wolf Berger begeisterte die Zuschauer mit dem Stück „O(H)phelia“. Foto: EBG

Klimaschutztage mit zahlreichen Experten

An den darauffolgenden Klimaschutztagen beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler mit den Themen Klimawandel, klimabewusste Ernährung, Mobilität, faire Mode, kritischer Konsum, Smartphones und erneuerbare Energien. Hierzu waren zahlreiche Experten an die Schule gekommen.

Für die Kursstufenschüler gab es noch ein besonderes Angebot, den so genannten Zukunftstag. Die Idee dahinter war, dass sie wichtige Informationen zu den Themen Finanzen, Steuern, Krankenkasse und Wohnen bekommen, um sich nach dem Abitur auch in Themen zurechtzufinden, die im Unterricht seltener vorkommen.

Der Freitag vor den Ferien war „Tag der Schulgemeinschaft“. Am Morgen war die gesamte Schule auf den Beinen, dekorierte das Haus und bereitete sich auf das Schulfest am Nachmittag vor. Neben Musik, Theater und Tanz bot jede Klasse mindestens eine Aktion an: So gab es beispielsweise einen Escape Room, ein Kasino, eine Geisterbahn, zahllose Mitmachspiele, Ausstellungen, Quizze und natürlich kulinarische Leckerbissen aus allen Ländern.

Der Freitag vor den Ferien war „Tag der Schulgemeinschaft“. Foto: EBG

Am Montag waren die Klassenstufen dann gemeinsam unterwegs: im Freibad, beim Volleyball, im Wald oder Schulgarten, im Teamparcours, bei einer Klimaschutzkonferenzsimulation, andere Stufen lernten viel über Katastrophenschutz oder erneuerbare Energien. Am zweitletzten Schultag erkundeten die Klassen wandernd die Gegend oder fuhren mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ihren Zielen.

Interreligiöser Gottesdienst am letzten Schultag

Nach dem interreligiösen Gottesdienst am Mittwoch, wenigen Unterrichtsstunden und der Ausgabe der Zeugnisse verließen die Schülerinnen und Schüler die Schule nicht, ohne auf dem Schulhof die Botschaft „Wertvoll bist Du – Du bist mehr als Deine Noten!“ zu lesen.