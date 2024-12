EU-Mitglied: Sieg von Mitte-Rechts-Regierung bei Wahl in Irland absehbar

Sieg von Mitte-Rechts-Regierung bei Wahl in Irland absehbar

1 Seine Partei Fianna Fáil liegt auf Kurs, stärkste Kraft in Irland zu werden: Vizeregierungschef Micheál Martin. Foto: Jacob King/PA Wire/dpa

Die drei großen Parteien liefern sich bei der Parlamentswahl auf der Grünen Insel ein enges Rennen. Dennoch scheint klar, wer künftig die Regierung bilden wird. Aber wer wird der dritte Partner?









Dublin - Bei der Parlamentswahl in Irland deutet sich ein Erfolg der regierenden Mitte-Rechts-Parteien an. Nach Auszählung von 162 der 174 Parlamentssitze liegt die Partei Fianna Fáil von Vizeregierungschef Micheál Martin mit 43 Mandaten in Führung. Der Koalitionspartner Fine Gael von Premierminister Simon Harris kommt bisher auf 36 Sitze.