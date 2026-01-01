Europas Kulturhauptstädte liegen in diesem Jahr im hohen Norden des Kontinents und in der Slowakei. Damit lösen sie unter anderem eine Stadt in Sachsen ab.
Oulu/Trencin - Das finnische Oulu und das slowakische Trencin sind seit dem Jahreswechsel die neuen Kulturhauptstädte Europas. Das als nördlichste Großstadt der EU geltende Oulu und das rund 2.000 Kilometer südlich davon gelegene Trencin (deutsch: Trentschin) haben damit unter anderem das sächsische Chemnitz abgelöst, das den Titel im Vorjahr gemeinsam mit der slowenisch-italienischen Grenzdoppelstadt Nova Gorica/Gorizia getragen hatte.