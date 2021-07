Oldtimerfreunde Bad Liebenzell Sogar Gangsterwagen ist im Enztal zu sehen

Große Freude bei den Oldtimerfreunden in Bad Liebenzell: Der Verein präsentiert am nächsten Samstag, 24. Juli, edle Karossen, die in längst vergangenen Zeiten das Straßenbild prägten. Auch alte Traktoren und Motorräder sind zu sehen.