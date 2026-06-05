EU-Erweiterung: Merz und Macron starten Westbalkan-Initiative

Bis zu 22 Jahre warten die Staaten des westlichen Balkans auf den Beitritt zur EU. Jetzt wollen Merz und Macron Tempo machen.
Berlin - Deutschland und Frankreich wollen heute bei einem Gipfeltreffen der EU mit sechs Westbalkan-Staaten in Montenegro eine neue Initiative für eine Beschleunigung der EU-Erweiterung starten. Bundeskanzler Friedrich Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron reisen mit einem gemeinsamen Positionspapier an, nach dem Beitrittskandidaten schon während der laufenden Verhandlungen schrittweise an die Europäische herangeführt werden sollen.