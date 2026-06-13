EU-Beitritt der Ukraine: Herkulesaufgabe für Brüssel und Kiew

1 Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat es geschafft, er hat sein Land trotz des Krieges an die EU herangeführt. Vor der endgültigen Aufnahme des Landes steht allerdings ein langer Reformprozess. Foto: Michael Kappeler/dpa Brüssel startet Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Das ist für beide Seiten der Beginn eines schwierigen Reformprozesses, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.







Link kopiert



﻿Die Ukraine gehört zu Europa. Seit dem Überfall Russlands auf das Nachbarland wird dieser Satz von EU-Politikern immer wieder wiederholt. Mit dem Start der Beitrittsverhandlungen wird nun ein deutliches Zeichen auch in Richtung Moskau gesetzt, dass dies nicht nur leere Worte sind. Mit diesem Schritt wird allerdings auch eine kleine Enttäuschung verbunden sein, denn anders als von Präsident Wolodymyr Selenskyj immer wieder gefordert, wird die Ukraine nicht schon im Jahr 2030 der EU als Vollmitglied beitreten. Dafür ist weder Kiew noch die Europäische Union gerüstet – vor beiden Partnern liegt noch ein langer Reformprozess.