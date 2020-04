Etwas mehr Verstöße Corona-Krise: Polizei setzt Abstandsregeln in Baden-Württemberg durch

Baden-Württemberg - Bei schönstem Frühlingswetter und dazu noch geöffneten Geschäften sind etliche Menschen im Südwesten am Wochenende dichter zusammengerückt als erlaubt. So registrierte die Polizei etwa in Mannheim, Heidelberg und dem Umland nach eigenen Angaben wieder mehr Menschen in den Innenstädten und damit auch eine Zunahme von Verstößen gegen die Corona-Verordnung.