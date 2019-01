Ettlingen Jäger erschießt versehentlich eigene Tochter

Ettlingen - Tragischer Unglücksfall im Kreis Karlsruhe: Ein 56-jähriger Jäger aus Ettlingen hat am Donnerstagabend versehentlich seine eigene Tochter erschossen. Dies gaben die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Karlsruhe am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt.