1 Selbst für simple Eingriffe müssen Patienten heutzutage lange auf einen Termin warten. Foto: /Rolf Vennenbernd

Wer zu viele Patienten behandelt, erhält für seine Arbeit keinen Lohn: Was wie ein schlechter Scherz klingt, ist für Zahnmediziner bittere Realität – darunter auch für Conrad Gast. Im Gespräch erklärt der Ettenheimer, weshalb vor allem die sogenannte Budgetierung Zahnärzte seit Jahren immer mehr in die Knie zwingt.









Conrad Gast ist seit 1987 niedergelassener Zahnarzt, hat seine Praxis in Ettenheim und mittlerweile einen großen Kundenstamm aufgebaut. In den nächsten Jahren will sich der 67-Jährige möglicherweise zur Ruhe setzen. Seine Kinder, beide ebenfalls in der Branche tätig, möchten seine Praxis übernehmen. Eigentlich ein Grund zur Freude. Gast blickt aber besorgt in die Zukunft. „Es ist unsäglich“, erklärt der Zahnmediziner im Gespräch mit unserer Redaktion. Gemeint sind damit die Probleme und Herausforderungen, die das Leben der Zahnärzte in der Region schwer machen.