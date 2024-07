1 133 Realschulabsolventen werden dieses Jahr die Heimschule St. Landolin verlassen. (Symbol) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Die Heimschule St. Landolin gratuliert den Absolventen zur mittleren Reife.









Nach einem außergewöhnlichen Schuljahr haben 133 Schüler die Prüfungen zur Mittleren Reife erfolgreich bestanden,teilt die Ettenheimer Heimschule St. Landolin mit. Viele der Schüler erhielten für ihre hervorragenden Leistungen Lobe und Preise. Der Prüfungsvorsitz der mündlichen Prüfungen lag in den Händen von Verena Roschach vom Bildungszentrum Ritter von Buss in Zell am Harmersbach. Ihren Abschluss erhalten haben: