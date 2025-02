Ettenheimer Haushalt wird verabschiedet: Kreisumlage und Zensus machen sich deutlich bemerkbar

1 82 Millionen Euro umfasst der Gesamthaushalt der Stadt Ettenheim. Foto: Büttner

Ausgewogen, zukunftsorientiert, nachhaltig: Mit diesen Worten beschreibt Kämmerer Alexander Ruchti den Ettenheimer Haushalt. Trotz der kommenden Herausforderungen zeigt er sich zuversichtlich.









Die intensiven Vorbereitungen für einen verantwortbaren städtischen Haushalt 2025 haben sich in Ettenheim offenbar gelohnt. Der Haushaltsausschuss des Gemeinderats brauchte zu Beginn des Monats statt der anberaumten drei Sitzungen letztendlich nur zwei – am Dienstag steht nun die Verabschiedung im Gemeinderat an. Über die bisherigen Schritte zu diesem Ziel sprach unsere Redaktion mit Kämmerer Alexander Ruchti.