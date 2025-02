Ettenheimer Gesundheitszentrum: Umbau von altem Klinikgebäude startet im März

In dem verbliebenen Bestandsgebäude bestehen bereits verschiedene ambulante Versorgungsangebote. So betreibt das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Ortenau dort drei Facharztpraxen in den Bereichen Unfall- und Viszeralchirurgie, Gastroenterologie und Psychosomatische Medizin. Auch der Pflegestützpunkt Ortenaukreis bietet Beratungen im ZfG Ettenheim an.

Umbau soll den Gesundheitsstandort stärken

„Mit der umfangreichen Modernisierung des Bestandsgebäudes setzen wir die Weiterentwicklung des ehemaligen akutstationären Klinikstandortes zu einem Gesundheitszentrum mit ambulanten und stationären Leistungselementen fort. Der Gesundheitsstandort Ettenheim erfährt damit eine erneute Aufwertung“, äußerte sich Claudia Bauer-Rabe, Vorstandsvorsitzende des Ortenau Klinikums, zu den anstehenden Umbauarbeiten in Ettenheim.

Dabei sollen die drei MVZ-Praxen um einen modernen Eingriffsraum und weitere Nebenräume erweitert werden. Darüber hinaus sieht das Konzept die Einrichtung eines ambulanten Operationszentrums im ersten Obergeschoss des Gebäudes vor. Hier entstehen zwei OP-Säle sowie die nötige weitere OP-Infrastruktur.

Um das Angebot an Gesundheitsleistungen im ZfG Ettenheim auch künftig erweitern zu können, werden im ersten und zweiten Obergeschoss freie Flächen für die Einrichtung von bis zu vier Praxen umgebaut.

Bisher konnten diese Flächen noch nicht vergeben werden, daher wirbt das Klinikum weiter bei Ärzten und Gesundheitsdienstleistern für den Standort sowie „die Strukturen und Synergien eines innovativen Gesundheitszentrums“, so Christof Mutter, Klinikdirektor des Ortenau Klinikum Lahr.

Ein weiterer Bestandteil der Sanierungsarbeiten ist der Einbau eines neuen Treppenhauses sowie eines Aufzugs, der das Gebäude vom Untergeschoss bis zum Dachgeschoss barrierefrei erschließen soll.

Im Erdgeschoss soll schließlich durch den Umbau ein Besuchercafé geschaffen werden, um Patienten, Klienten, Kunden und Besucher zum Verweilen einzuladen, heißt es in der Mitteilung.

Knapp 28 Millionen Euro werden in das Ettenheimer ZfG investiert

Rund neun Millionen Euro werden die Modernisierungsmaßnahmen den Ortenaukreis und das Ortenau-Klinikum kosten. Die Umbaumaßnahmen werden laut Pressereferent Christian Eggersglüß voraussichtlich Mitte 2026 abgeschlossen sein, die Neubauarbeiten sollen dagegen bereits in diesem Jahr zu ihrem Ende kommen. Die drei Facharztpraxen des MVZ Ortenau sollen während der Dauer der Sanierungsarbeiten in Betrieb bleiben, verspricht das Ortenau-Klinikum.

Auch die Arbeiten am Neubau, der für die geriatrische Rehabilitation mit 60 Betten in der Trägerschaft des Paul-Gerhardt-Werks Offenburg vorgesehen ist, gehen laut Mitteilung zügig voran. Im fertiggestellten Rohbau sind bereits die Fenster eingesetzt, das Dach aufgesetzt und die Fassade eingerichtet.

Die technischen Gewerke sind etwa zur Hälfe abgeschlossen. Im März beginnen weitere Innenausbauten. Die Fertigstellung des Neubaus wird voraussichtlich Ende dieses Jahres erfolgen. Für den Neubau sind Investitionen von rund 17 Millionen Euro eingeplant.

Auch über das Gesundheitszentrum hinaus soll eine umfassende medizinische Infrastruktur in Ettenheim erhalten bleiben. So ist in unmittelbarer Nähe zum ZfG Ettenheim ein weiterer Neubau geplant: Das Deutsche Rote Kreuz will den Notarztstandort selbst realisieren. Damit soll gesichert bleiben, dass weiterhin notärztliche Fachkräfte in Ettenheim stationiert sind.

Zukunft Gesundheit

Der Kreistag hat für die Weiterentwicklung der ehemaligen Klinikstandorte im Sinne der Agenda 2030 insgesamt 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Weitere Projekte neben Ettenheim sind ein Zentrum für Gesundheit in Gengenbach (ebenfalls ein Neubau) und Neubau- sowie Modernisierungsmaßnahmen des bestehenden Gesundheitszentrums in Oberkirch. Auch die Neubauten bei den Klinikstandorten im Ortenaukreis sind terminiert: Baubeginn in Offenburg ist Frühjahr 2025 und in Lahr ist der 15. Juni 2027 angepeilt. In Achern wird bereits gebaut – die neue Klinik soll 2026 fertiggestellt sein.