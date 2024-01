Ettenheimer Bürgerenergie zieht positives Fazit: Windpark hat 2023 rund 45 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt

Der Bürgerwindpark Südliche Ortenau hat im vergangenen Jahr mit knapp 45 Millionen Kilowattstunden seinen zweitbesten Stromertrag seit der Inbetriebnahme des Windparks im Jahr 2016 erzielt. Darüber informiert der Betreiber in einer Mitteilung.

Diese Strommenge entspricht dem Jahresverbrauch von etwa 15.000 Haushalten. „Das zeigt, dass man im Schwarzwald an den richtigen Standorten entgegen manchen Vorurteilen sehr effektiv Windstrom produzieren kann“, resümiert der Vorstand der Genossenschaft Ettenheimer Bürgerenergie, Jörg Bold. Auch die Bürgermeister von Schuttertal und Ettenheim, Matthias Litterst und Bruno Metz, zeigten sich sehr zufrieden mit der Stromproduktion des Windparks im vergangenen Jahr.

Die beiden Kommunen sind mit insgesamt 25,5 Prozent an den sieben Anlagen des Bürgerwindparks Südliche Ortenau beteiligt, weitere 25,5 Prozent gehören der Ettenheimer Bürgerenergie. Die restlichen 49 Prozent liegen in den Händen einer Beteiligungsgesellschaft der „Green City Energy“ AG aus München. Diese musste im vergangenen Jahr Insolvenz anmelden. Inzwischen ist klar, dass die Gläubiger der Beteiligungsgesellschaft ihren 49-Prozent-Anteil behalten und nicht etwa verkaufen wollen, heißt es weiter.

Betriebsführung wurde zum Jahreswechsel neu aufgestellt

Im Zuge der Insolvenz wurde auch die kaufmännische und technische Betriebsführung des Windparks neu geordnet. Seit dem 1. Januar 2024 ist Das Grüne Emissionshaus aus Freiburg beauftragt, die Geschäfte des Windparks zu führen und die Anlagen zu überwachen. Das Unternehmen ist seit mehr als 25 Jahren in der Windbranche tätig und seit 2017 durch eine Beteiligung von badenova-Wärme.Plus Teil der badenova-Gruppe. Inzwischen verantwortet das Grüne Emissionshaus laut Mitteilung für knapp 250 Windenergieanlagen in Deutschland und Frankreich die Betriebsführung. „Wir freuen uns sehr, dass die Kommunen, die Genossenschaft und die anderen Eigentümer des Windparks uns das Vertrauen geschenkt haben“, betont Oliver Fleischer, Geschäftsführer beim Grünen Emissionshaus. „Denn der Park ist aufgrund seiner Größe und Historie schon etwas Besonderes in der Region.“

Die Kommunen begrüßen die Wahl des neuen Betriebsführers: „Weil uns mehr als ein Viertel des Windparks gehört, konnten wir bei der Auswahl natürlich mitreden. Wir finden gut, dass es ein erfahrener Partner aus der Region geworden ist“, so Ettenheims Bürgermeister Bruno Metz. Auch die örtliche Energiegenossenschaft ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden: „Dank der jetzt gefundenen Lösung können wir die Idee des Bürgerwindparks mit hoher lokaler Beteiligung fortsetzten“, so Jörg Bold von der Ettenheimer Bürgerenergie. „Mit dem Grünen Emissionshaus haben wir einen kompetenten Partner mit langjähriger Expertise an unserer Seite. Das wird sich sicherlich positiv auswirken“, prophezeit er.