Generalversammlungen der Ettenheimer Bürgerenergiegenossenschaft öffnen Jahr für Jahr einen aussagekräftigen Blickwinkel auf die aktuelle Energieversorgung. Vorstand Jörg Bold belässt es dabei nie bei nüchternen finanziellen Bilanzen des Jahresabschlusses, dem Aufsichtsrat und Mitglieder ihr Ja zu geben haben – vielmehr setzte sich Bold auch in diesem Jahr einleitend wieder mit dem Energiemarkt, mit Beurteilungen, was aus seiner Sicht gut läuft, was deutlich besser laufen sollte, auseinander. So ließ er eingangs seine Zuhörer wissen, dass aktuell 84,7 Prozent der Gasspeicher gefüllt sind und in Deutschland derzeit rund 60 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen resultieren.

Bürokratie bremst bei der Energiewende aus

Seine Klage lautete, dass bei der Windkraft nach wie vor eine Flut von Vorschriften einer schnelleren Errichtung im Wege steht, während es bei der Solarenergie „ganz gut läuft.“

Alarmierend sei sicherlich, dass deutsche Automobilhersteller im Bereich der E-Autos mehr und mehr an Boden verlieren. Überlegungen in Richtung von Wärme aus Wasserstoff kann Bold nichts abgewinnen. Eine Wärmepumpe verbrauche fünf mal weniger Strom als eine Wasserstoffheizung. Fast überall in Europa werden, bezogen auf die Einwohnerzahl, mehr Wärmepumpen eingesetzt als in Deutschland. Gründe für diese alarmierende Entwicklung sieht Bold unter anderem darin, dass es für alte Unternehmen oder Unternehmensvorstände einfacher sei, am bisherigen Produkt festzuhalten, im Lobbyismus und in einem mit einem Umstieg verbundenen Arbeitskräftemangel. Bold schloss sich einem renommierten Wirtschaftsexperten an, der die Meinung vertritt: „Wir als Gesellschaft haben keine Zeit für abgedroschene Kulturkämpfe. Wir brauchen schnelle, realistische, mehrheitsfähige Veränderungspfade und klare Prioritäten für den Einsatz unserer finanziellen und politischen Ressourcen.“

In der Folge ging Bold auf die bekannten Bremsklötze an der Neustrukturierung des Windparks Schnürbuck (aufwendige und langwierige Genehmigungsverfahren, Einspruch Flugplatz Lahr) ein. Lob des Vorstands und der Versammlung erntete dabei Ettenheims Bürgermeister Bruno Metz, dem als Aufsichtsratsvorsitzender der Bürgerenergie wichtige Weichenstellungen gelungen seien. Die Kosten einer neuen Windenergieanlage, die einmal zehn Millionen Kilowattstunden erzeugen soll, beziffern sich am Ende auf etwa neun Millionen Euro.

Auch beim Bau von Photovoltaikanlagen reagiere die Genossenschaft auf aktuelle Notwendigkeiten und Möglichkeiten. Zielgenau zur Generalversammlung stellte Jonas Meßmer einen Bürgerbus des von ihm betreuten Carsharings vor.

Schnell abgewickelt waren die Gewinn- und Verlustrechnung und die Höhe des Jahresüberschusses. „Seit gut drei Jahren sind diese Zahlen ziemlich stabil“, so Bold, das gilt auch für den Kontostand im sechsstelligen Eurobereich, so dass die Mitgliederversammlung der jährlich an die Mitglieder ausgeschütteten Dividende von drei Prozent problemlos ihr Ja gab. Der Vorstand Jörg Bold Christian Ringwald sowie der Aufsichtsrat wurden ebenfalls entlastet. Das Vorstandsmitglied Bob Hopman scheidet auf eigenen Wunsch aus.

Bürgerenergie Ettenheim

Den Stellenwert der Bürgerenergiegenossenschaft macht der neue Höchststand an Mitgliedern deutlich. 344 Mitglieder zählt die Genossenschaft aktuell, verzeichnete in 2022 mit 44 neuen Mitgliedern den größten Mitgliederzuwachs seit der Gründung 2011. Bemerkenswert ist für Jörg Bold, dass über 70 Prozent aus Ettenheim oder den Ortsteilen der Stadt kommen.