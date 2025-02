Ettenheim zieht Bilanz: Stadtführungen sind beliebt wie eh und je

Von den wöchentlichen Freitagsführungen bis hin zu zu privat angefragten Gruppenführungen: Auch 2024 erfreuten sich die Ettenheimer Stadtführungen großer Beliebtheit, wusste Linda Stengg, seitens der Stadtverwaltung auch für diesen Bereich zuständig, beim Stadtführer-Stammtisch den gut einem Dutzend Aktiven zu berichten.

Zusätzliche Impulse, auch mit neuen thematischen Schwerpunkten dürfen in diesem Jahr von dem inzwischen dritten großen Lehrgang für Stadtführer erwartet werden. 21 Teilnehmer verzeichnet dieser Lehrgang mit seinen insgesamt zwölf Themenfeldern, der im April seinen Abschluss finden wird.

Ein Erfahrungs- und Ideenaustausch der bisherigen Stadtführer-Crew bildeten sodann auch einen wesentlichen Punkt des Gedankenaustausches im historischen Sitzungssaal des Palais Rohan. Die Erarbeitung eines Handouts für Stadtführer wurde dabei ebenso angeregt wie ein Feedbackbogen zu den Stadtführungen grundsätzlich.

Geplanter Trinkbrunnen könnte gerade im Sommer hilfreich sein

Beim geäußerten Wunsch nach einem Trinkbrunnen in der Innenstadt, der gerade bei sommerlichen Führungen mit hohen Temperaturen bei Stadtführungen hilfreich sein könnte, konnte Wolfgang Spengler als Amtsleiter für Wirtschaftsförderung, Digitalisierung und Tourismus mitteilen, dass die Schaffung eines solchen Brunnens vom Tiefbauamt schon für das laufende Jahr angedacht sei.

Wünschenswert findet man neue Impulse auch für Schulklassen, bei denen in vergangenen Zeiten derartige Erkundungen der Heimat- oder Schulgemeinde gar auf dem Lehrplan standen. Auf früher bereits erarbeitete Rallye-Fragen will man bei diesem Vorhaben als Anregung zurückgreifen. Neue Impulse für Kinderführungen darf man nach Abschluss des neuen Stadtführerlehrgangs erwarten, wie Kursteilnehmer bereits in Aussicht stellten.

Abstimmung zwischen Museumsöffnung und Stadtführung

Die Abstimmung von Museumsöffnung und Stadtführung hat sich bewährt. Sie soll in dieser Form auch weitergeführt werden, so beispielsweise beim Stadtfest im Mai oder am Tag des offenen Denkmals unter dem Titel „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“ im September. Wo Gruppen in Verbindung mit einer Stadtführung einen Besuch des Museums wünschen, kann dieser Wunsch, so Museumsleiter Thomas Dees beim Stammtisch, erfüllt werden.

Aus ihren Erfahrungen leiteten die Stadtführer Anregungen für eine Bereicherung des Themenangebots ab: Sei es durch zusätzliche Gewänder, neue besondere Themen, bauliche Kostbarkeiten oder Radtouren zu Führungen in den Ortsteilen. Auch der Tatsache, dass Stadtführungen in Verbindung mit kulinarischen Angeboten erfahrungsgemäß auf große Resonanz stoßen, will man Rechnung tragen und über zusätzliche Angebote nachdenken.

Im Mai geht’s wieder los

Die wöchentlichen Freitags-Stadtführungen mit Start um 19 Uhr am Bärenbrunnen beginnen wieder am 30. Mai. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Erwachsene zahlen vier Euro; Kinder bis 17 Jahren und Inhaber der Schwarzwald-Card kosten nichts. Für Rückfragen und einer Anmeldung für gesonderte Führungen steht Linda Stengg bei der Stadt Ettenheim per E-Mail an linda.stengg@ettenheim.de oder unter Telefon 07822/43 22 20 zur Verfügung.