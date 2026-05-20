Ettenheim wählt am 4. Oktober: Warum Carina Kratt schon seit der Grundschule Bürgermeisterin werden will

Die 26-jährige Stadträtin bewirbt sich als neue Bürgermeisterin von Ettenheim. Schon seit der Grundschule hegt sie diesen Berufswunsch. Amtsinhaber Bruno Metz ist ihr Vorbild.
Für die Bürgermeisterwahl am 4. Oktober hat nun auch FWV-Stadträtin Carina Kratt den Hut in den Ring geworfen. Ihre Kandidatur verkündete sie in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Es ist nach Stadtkämmerer Alexander Ruchti die zweite Bewerbung für die Nachfolge von Amtsinhaber Bruno Metz, der nach 32 Jahren nicht mehr antritt.