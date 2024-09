Ettenheim, Herbolzheim und Ringsheim laden ein: Vorbereitungen fürs Kaiserbergfest laufen auf Hochtouren

Die drei Kaiserbergkommunen Ettenheim, Ringsheim und Herbolzheim laden auf den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober wieder zum gemeinsamen Wandertag ein. Zuvor wird am Dienstag aber erst geherbstet und am Freitag auf den Wochenmärkten in Herbolzheim und Ettenheim getrottet

Auch dieses Jahr soll der Kaiserberg zum beliebten Ziel für Wanderer und Weininteressierte werden, erklärt die Stadt Ettenheim. Beim Kaiserberg-Wandertag am 3. Oktober bieten die Winzer entlang der Strecke und auf dem Heuberg Weine und kleine Gerichte an. Neben klassischen badischen Weinen – wie dem Spätburgunder und dem Müller-Thurgau – gibt es auch schon den ersten neuen Wein zum Genießen.

Die Stadt Ettenheim, die Gemeinde Ringsheim, die Stadt Herbolzheim sowie alle beteiligten Winzer, Winzergenossenschaften und der Schwarzwaldverein freuen sich von 11 bis 18 Uhr auf Besucher zu Kaiserbergtour.

Um 10.30 Uhr wird auf dem Kinderspielplatz „im Berg“, Erzstraße, Ringsheim, ein gemeinsamer ökumenischer Gottesdienst gefeiert (mit Auto anfahrbar).

Dieses Jahr wird ein kleines Jubiläum gefeiert

Die Kaiserbergtour feiert dieses Jahr sogar ein Jubiläum: Seit 25 Jahren findet im Oktober die Aktion rund um den Kaiserberg statt. Der Kaiserbergwandertag hat 2021 das Kaiserbergfest abgelöst, nachdem der Schwarzwaldverein den Kaiserbergwanderweg als Tour neu ausgeschildert hatte. Die Kaiserbergtour, die eine liegende Acht beschreibt, führt auf rund 20 Kilometern entlang ausgeschilderter Wege an den schönsten Aussichtspunkten am Kaiserberg durch Weinberge und Streuobstwiesen. Ziel ist der Heubergturm, mit seiner rund 12,50 Meter hohen Aussichtsplattform, von wo man eine wunderbare Fernsicht genießt.

Bei einem Quiz können in diesem Jahr die Besucher ihr Wissen rund um das Kaiserbergfest und die Kaiserbergtour testen und tolle Preise gewinnen. An allen sieben Stationen sind entsprechende Quizbögen ausgelegt und können dort auch wieder abgegeben werden.

Die drei Bürgermeister (von links) Pascal Weber, Bruno Metz und Thomas Gedemer laden auf Dienstag zum Herbsten mit Vesper ein. Foto: Stadt Ettenheim

Bevor aber das Kaiserbergfest gefeiert wird, müssen die drei Bürgermeister der Kommunen, Bruno Metz (Ettenheim), Pascal Weber (Ringsheim) und Thomas Gedemer (Herbolzheim), bei drei Veranstaltungen erst einmal außerhalb des Wanderns schwitzen: Am Dienstag, 17. September, wird im Rebsortengarten beim Kaiserberg geherbstet. Seit Jahren ist es Tradition, dass die drei Bürgermeister gemeinsam mit Helfern aus den Gemeinden im Rebsortengarten auf dem Heuberg herbsten. Treffpunkt ist am Dienstag um 17 Uhr beim Heubergturm. Alle Interessierten sind eingeladen. Für alle großen und kleinen Helfer gibt es zum Abschluss ein gemeinsames Vesper im Rebberg.

Um für das Kaiserbergfest zu werben, werden am Freitag auf den Wochenmärkten in Herbolzheim und Ettenheim Trauben getrottet. Foto: Stadt Ettenheim

Die Trauben werden die drei Bürgermeister dann beim gemeinsamen Trotten auf den Wochenmärkten am Freitag, 20. September, pressen – zuerst ab 11 Uhr in Herbolzheim und dann ab 15.30 Uhr in Ettenheim. Unterstützung erhalten sie dabei vom SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner. Mit vereinten Kräften wird beim Trotten ein altes Handwerk wieder erlebbar gemacht. Nach dem Trotten wird der frische Traubensaft zum Probieren ausgeschenkt. Zudem gibt es neuen Süßen und Zwiebelkuchen, Grillwurst, Kaffee und Kuchen.

Die Durchfahrt eines Teilbereichs der Festungsstraße (ab Einmündung Friedrichstraße) ist zwischen 11 und 19 Uhr für die Dauer des Ettenheimer Wochenmarktes (von 14 bis 18 Uhr) gesperrt.

Ankunft zum Kaiserbergfest

Zwei Wanderungen zum Kaiserberg:

Bürgermeister Bruno Metz lädt zur Eröffnung des Kaiserbergwandertags am 3. Oktober zu einer gemeinsamen Wanderung ein. Um 9.15 Uhr ist Treffpunkt beim Prinzengarten, von wo es über den Pfaffenbach und Rappentanz nach Ringsheim zum Spielplatz in der Erzstraße geht. Dort besteht die Möglichkeit, um 10.30 Uhr den ökumenischen Gottesdienst zu besuchen oder auch zu einer der vielen Stationen am Kaiserberg weiter zu wandern. Während der Eröffnungstour gibt es eine kleine Stärkung. Wer gemeinsam mit dem Schwarzwaldverein wandern möchte, kann an der geführten Tour mit Wanderführer Dieter Ringwald den gesamten Wanderweg „Kaiserbergtour“ mit insgesamt rund 20 Kilometer teilnehmen. Treffpunkt ist am Donnerstag, 3. Oktober, um 9 Uhr am Bürgerhaus in Ringsheim. Für beide Wanderungen ist eine Anmeldung bis 30. September bei Linda Stengg von der Ettenheimer Touristinfo erforderlich, entweder per E-Mail anlinda.stengg@ettenheim.de oder unter Telefon 07822/43 22 20.

Mit dem Bus zum Ausgangspunkt:

Wer klimafreundlich und entspannt den Ausgangspunkt anfahren will, kann die neue Buslinie der „Südspange“ nutzen. Der Fahrplan ist unter www.ortenaulinie.de einsehbar.

Autoverkehr gesperrt:

Der Stand der Ringsheimer Winzer ist am Grillplatz in Ringsheim mit dem Auto bis kurz davor (circa 100 Meter Fußweg) erreichbar über die Erzstraße/Heubergstraße. Alle anderen Zufahrtswege auf den Kaiserberg aus Ettenheim/Ettenheimweiler, Ringsheim, Herbolzheim/Broggingen/Tutschfelden sind am 3. Oktober für den Autoverkehr komplett gesperrt.