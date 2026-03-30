Ettenheim erreicht: Extrem-Spendenläufer Bodo Clemens - mit 83 auf dem Weg nach Santiago de Compostela

3200 Kilometer zu Fuß für den guten Zweck: Das ist die Mission des Spendenläufers Bodo Clemens. Nach rund einem Drittel machte der 83-Jährige in Ettenheim Halt.
1008 Kilometer und damit knapp ein Drittel seiner Strecke hat Bodo Clemens auf seinem Weg von Stralsund nach Santiago de Compostela hinter sich gebracht, als er am Samstagnachmittag in Ettenheim Halt macht und im Bürgersaal empfangen wird. Der inzwischen 83-jährige ehemalige Physiotherapeut und Gesundheitspädagoge hat sich am 17. Februar auf eine fünfmonatige Spendenwanderung gemacht, um die Arbeit der Selbsthilfegruppen Frauen und Krebs sowie die Gesundheitsstiftung des Kneipp-Bundes zu unterstützen. Rund die Hälfte seines gesetzten Spendenziels in Höhe von 40 000 Euro hat er nach seinen Angaben bereits erzielt, als er an diesem Samstagnachmittag in Ettenheim seinen 39. Halt in Deutschland einlegt.