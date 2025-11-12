Etat-Entwurf für Rottenburg: Der Kämmerer ist bekümmert

Für das Haushaltsjahr 2026 rechnet Stadtkämmerer Meßmer erstmals seit vielen Jahren mit einem saftigen Defizit. Die Stadt reduziert Ausgaben und geplante Investitionen.
Minus 4,8 Millionen Euro. „So schlecht war es noch nie“, sagt der Rottenburger Stadtkämmerer Berthold Meßmer. Es geht um das Defizit des städtischen Ergebnishaushalts im kommenden Jahr. Dessen Saldo ist die wichtigste Kennzahl dafür, ob der Etat-Entwurf einer Kommune tragfähig ist oder nicht. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Stephan Neher präsentierte Meßmer die aktuellen Eckdaten bei einem Pressegespräch. Anschließend brachte der OB den Haushaltsentwurf in den Gemeinderat ein. Abgestimmt wird kurz vor Weihnachten.