Etat 2026 verabschiedet: Ringsheimer Haushalt steht – aber es wird enger

Trotz steigender Kosten bei Personal und Kinderbetreuung ist es der laut der Gemeinde gelungen, mit dem Haushalt 2026 eine „Basis für stürmische Zeiten“ zu schaffen.
Der Ringsheimer Gemeinderat hat in der ersten öffentlichen Ratssitzung des Jahres den Etat für das Jahr 2026 einstimmig beschlossen. Die Verwaltung hatte den Haushalt für das laufende Jahr bereits im Dezember in den Gemeinderat eingebracht. Ziel war es, trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten, einen möglichst ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.