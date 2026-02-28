ESV Weil am Rhein: Voller Heimspieltag der Handballer mit Lokalmatches
Die ESV-Handballer hoffen auf regen Besuch und lautstarke Unterstützung in der Weiler Markgrafensporthalle.

Zu einem weiteren Heimspieltag mit insgesamt sechs Spielen kommt es am Samstag, 28. Februar, nach der Fasnachtspause in der Weiler Markgrafensporthalle. Eröffnet wird der Tag bereits um 10.45 Uhr mit C-Jugendspiel der dritten Mannschaft gegen SG Waldkirch/Denzlingen 2. Anschließend findet um 12.20 Uhr das auf Samstag vorverlegte Bezirksoberligaspiel der zweiten Mannschaft der weiblichen B-Jugend gegen die SG Hornberg/Lauterbach/Triberg statt. Danach kommen nur noch Spiele der Aktivenmannschaften zur Austragung. Bereits um 14 Uhr wird das Spiel der Herren 2 gegen SG ERA 2 angepfiffen.

 

Daran schließt sich um 16 Uhr die Begegnung der Damen 2 gegen den TV Gundelfingen an. In den nächsten beiden Spielen kommt es zu Nachbarschaftsduellen mit der SG Maulburg/Steinen. Um 18 Uhr wird die Verbandsligabegegnung der Damen gestartet. Mal sehen, wie sich das verjüngte Team gegen diesen Gegner aus der Affäre zieht; die Gäste sind Favorit. Um 20 Uhr findet das Abschlussmatch an diesem Tag statt. Die Herren 1 (Tabellensiebter) treffen ebenfalls auf die SG (Tabellenvierter). Nach den Leistungssteigerungen in den vergangenen Begegnungen, vor allem dem Sieg in Freiburg-Zähringen, hoffen die Einheimischen, sich für die knappe Hinspielniederlage revanchieren zu können.

Auf alle Fälle wird es eine spannende Begegnung werden. Alle Teams hoffen natürlich auf einen regen Besuch und, damit der Heimvorteil auch entsprechende Wirkung zeigt, eine lautstarke, motivierende, aber doch faire Unterstützung.

 