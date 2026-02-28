ESV Weil am Rhein: Voller Heimspieltag der Handballer mit Lokalmatches

Die ESV-Handballer hoffen auf regen Besuch und lautstarke Unterstützung in der Weiler Markgrafensporthalle.
Zu einem weiteren Heimspieltag mit insgesamt sechs Spielen kommt es am Samstag, 28. Februar, nach der Fasnachtspause in der Weiler Markgrafensporthalle. Eröffnet wird der Tag bereits um 10.45 Uhr mit C-Jugendspiel der dritten Mannschaft gegen SG Waldkirch/Denzlingen 2. Anschließend findet um 12.20 Uhr das auf Samstag vorverlegte Bezirksoberligaspiel der zweiten Mannschaft der weiblichen B-Jugend gegen die SG Hornberg/Lauterbach/Triberg statt. Danach kommen nur noch Spiele der Aktivenmannschaften zur Austragung. Bereits um 14 Uhr wird das Spiel der Herren 2 gegen SG ERA 2 angepfiffen.