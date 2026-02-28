ESV Weil am Rhein: Voller Heimspieltag der Handballer mit Lokalmatches

Daran schließt sich um 16 Uhr die Begegnung der Damen 2 gegen den TV Gundelfingen an. In den nächsten beiden Spielen kommt es zu Nachbarschaftsduellen mit der SG Maulburg/Steinen. Um 18 Uhr wird die Verbandsligabegegnung der Damen gestartet. Mal sehen, wie sich das verjüngte Team gegen diesen Gegner aus der Affäre zieht; die Gäste sind Favorit. Um 20 Uhr findet das Abschlussmatch an diesem Tag statt. Die Herren 1 (Tabellensiebter) treffen ebenfalls auf die SG (Tabellenvierter). Nach den Leistungssteigerungen in den vergangenen Begegnungen, vor allem dem Sieg in Freiburg-Zähringen, hoffen die Einheimischen, sich für die knappe Hinspielniederlage revanchieren zu können.