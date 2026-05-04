ESV Südstern Singen Chaos: Der Coach hat die Nase voll – Yusuf Arslan schmeisst bei Südstern hin

Das Chaos beim abstiegsbedrohten Verbandsligisten Singen geht nach dem Spielabbruch in Linx weiter. Das Plavci-Team zerbricht und besitzt keine guten Zukunftsperspektiven mehr.
Das Chaos beim Verbandsligisten ESV Südstern Singen geht weiter: Nur wenige Stunden nach dem Spielabbruch im Verbandsliga-Duell zwischen dem SV Linx und dem abstiegsbedrohten ESV Südstern Singen um Ex-Nullachter Nedzad Plavci gibt es den nächsten Knall am Hohentwiel: Trainer Yusuf Arslan ist bei Südstern Singen zurückgetreten und zog direkt die Konsequenzen aus dem unrühmlichen Verhalten des Clubs und der Mannschaft beim Ligaspiel.