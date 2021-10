1 Die Polizei hat gegen das Trio ein Strafverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet (Symbolfoto). Foto: imago images/Future Image/Christoph Hardt via www.imago-images.de

Am Hauptbahnhof in Essen ist ein 35-Jähriger in eine Sexfalle geraten und ausgeraubt worden. Unbekannte griffen ihn mit einer abgebrochenen Glasflasche an.















Link kopiert

Essen - Ein 35 Jahre alter Mann soll am Essener Hauptbahnhof nach mutmaßlich vorgetäuschtem sexuellem Interesse einer Frau von zwei Männern ausgeraubt worden sein. Dabei verletzten ihn die Unbekannten mit einer zerbrochenen Glasflasche am Unterarm, berichtete die Bundespolizei am Dienstag.

Die Frau sprach ihn demnach zunächst am Sonntagabend an und wollte „näheren Kontakt“, wie es in der Mitteilung der Polizei hieß. Sie seien ein Stück gegangen. Dann seien die unbekannten Männer aufgetaucht, hätten den 35-Jährigen mit der Flasche angegriffen und seinen Rucksack sowie sein Handy geraubt.

Im Anschluss flüchtete das Trio. Bundespolizisten leiteten den Angaben nach ein Strafverfahren wegen schweren Raubes ein und baten um Zeugenhinweise.