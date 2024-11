Der traditionelle Martiniabend ist seit vielen Jahren eine feste Institution im gesellschaftlichen Leben von Ettenheim. Am Freitag haben die Besucher wieder genussvoll und ausgiebig feiern und tanzen können – unter ihnen auch Altdorfs Ortsvorsteherin Manuela Steigert.

Gastgeber Bürgermeister Bruno Metz war es eine Freude, bei der Begrüßung in die voll besetzte und schön dekorierte Altdorfer Münchgrundhalle mit frohen und erwartungsvollen Gesichtern blicken zu können. Festlicher Blumenschmuck und weiße Tischdecken zierten die 15 großen runden Tischen. Alles war bestens vorbereitet: Aline Köbele von der Stadt Ettenheim wurde für die Organisation von allen Seiten gelobt.

Dass die Veranstaltung abermals ausverkauft war, zeuge von einem guten Konzept. „Das spricht dafür, dass die vergangenen Abende gelungen waren und das Team einfach gut passt“, freute sich Metz. Damit meinte er den Feinschmeckerservice Gruninger, der seit 28 Jahren mit neuen Kreationen aufwartet und ihren kulinarischen Stellenwert immer wieder aufs Neue beweist.

Verschiedene Vereine waren involviert

Die Winzergenossenschaft Münchweier-Wallburg-Schmieheim, unter der Leitung von Klaus Rösch, hatte zu jedem Gang zwei passende Weine ausgesucht. Die aufmerksamen Bedienungen schenkten nach Wunsch gerne den Lieblingswein nach. Auch zwei Münchweierer Vereine hatten sich wieder stark eingebracht. Mitglieder vom Latschary Club und Bauwagentreff waren für den Service zuständig und servierten Getränke, Vorspeise und Dessert. Für die Blumendeko hatte „Flower Power“ aus Münchweier gesorgt.

„Dass die überwiegende Mehrzahl der Gäste jedes Jahr beim Martiniabend zu Gast ist, zeigt deutlich, dass unser Konzept stimmig ist und gut ankommt“, freute sich Metz. Zu diesem Zeitpunkt hatten schon mehrere Paare den Abend tänzerisch eröffnet. Es war auch schwer gefallen, sich zur schwungvollen Musik der „Tom Robin Band“ nicht zu bewegen. Ein breites musikalisches Repertoire mit Rock’n’Roll, Salsa, Tango, Walzer, Rumba, Cha-Cha-Cha und Disco-Fox deckten die Vollblutmusiker ab.

Küchenchef Mario Gruninger und sein Team hatten den Hauptgang mit tranchiertem Wildschweinrücken aus heimischer Jagd mit Pfifferlingen, glasierten Maronen, Rotkraut und Walnuss-Preiselbeer-Muffin, Heilbutt in der Kräuter-Meersalzkruste an Lasagne von der gegrillten Aubergine mit Kräuterbutterpesto, Niedergegartes Roastbeef an Sauce Bernaise, Süßkartoffel-Pecorino-Püree und Gemüse zu einem Gaumenschmaus werden lassen. Nicht zu vergessen auch die leckeren im Parmesanleib geschwenkten Spaghetti. Auch Vorspeise und Dessert waren sowohl ein Gaumen- als auch ein Augenschmaus. Wer danach als Verdauerle ein Schnäpschen benötigte, bekam den auch. Die Talblickbrennerei von Elke Niemann war mit ausgewählten Sorten vor Ort.