Essen & Trinken: Türkei gibt nach: Deutschland feiert Erfolg im Döner-Streit

Döner mit oder ohne Putenfleisch? Ein Vorstoß aus der Türkei zum Schutz von Dönerfleisch erhitzte in Deutschland monatelang die Gemüter.
Brüssel - Der Streit um europaweit einheitliche Regeln für die Herstellung von Dönerfleisch ist nach mehr als drei Jahren vorerst beendet. Der Internationale Dönerverband (Udofed) zog nach Angaben einer Sprecherin der Europäischen Kommission seinen Antrag zurück, Döner auf die EU-Liste mit "garantiert traditionellen Spezialitäten" aufzunehmen. "Türkei gibt im Döner-Streit mit Deutschland auf", kommentierte die "Bild", die zunächst über die neuen Entwicklungen berichtet hatte.