Essen in Schömberg: Aus dem Restaurant Dora wurde das Restaurant Kalyna

1 Jurii Pronin betreibt mit seiner Frau Olesiia das deutsch-ukrainische Restaurant an der Liebenzeller Straße in Schömberg. Auf dem Bild ist das Ehepaar mit eines seiner beiden Kinder zu sehen. Foto: Wolfgang Krokauer

In der Gastronomie in Schömberg hat sich etwas getan. An der Liebenzeller Straße wurde aus dem Restaurant Dora das deutsch-ukrainische Restaurant Kalyna.









In der Gastronomie in Schömberg hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Veränderungen gegeben. Anfang 2023 öffnete in der Liebenzeller Straße das Restaurant Dora. Inhaberin Márija Kojadin servierte italienische Spezialitäten wie Pizza- und Pasta-Gerichte an. Auch deutsche Gerichte gab es zu essen. Die Kroatin bot zudem Balkanplatte oder Spezialitäten wie Cevapcici an.