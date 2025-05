Essen in der Mittagspause: Kantinen-Ranking: Spaghetti vorn, Currywurst rutscht ab

3 Dafür entscheiden sich viele Kantinenbesucher: Spaghetti Bolognese. Foto: Wolf von Dewitz/dpa 3 Bilder - Fotostrecke öffnen Fleisch, Fisch oder vegetarisch? Solche Fragen stellen sich viele Kantinenbesucher tagtäglich. Früher fiel die Wahl so häufig auf die Currywurst wie auf kein anderes Gericht. Das hat sich geändert.







Link kopiert



Rheine - Die Currywurst verliert in Deutschlands Kantinen an Beliebtheit. Nachdem die Speise bis 2019 das meistverkaufte Gericht in den Kantinen des Betreibers und Verpflegungsanbieters Apetito war, sackte die Currywurst mit Pommes in den Jahren auf Platz drei ab. Nun geht es weiter bergab: Das Gericht kommt erstmals in dem Ranking nicht mal mehr auf das imaginäre Treppchen - 2024 lag es nur noch auf Platz vier, wie das Unternehmen in der westfälischen Stadt Rheine mitteilte.