Essen in der Mikrowelle: Brand in Calwer Innenstadt schnell gelöscht

3 Die Calwer Feuerwehr musste zu einem Brand in der Lederstraße ausrücken. Foto: Bernd Mutschler

Schon wieder ein Einsatz: Am Donnerstagnachmittag rückte die Feuerwehr zu einem Brand in der Calwer Lederstraße aus.









Link kopiert



Regelmäßig erklingen zurzeit die Feuerwehrsirenen in Calw. Ihren 270. Einsatz in diesem Jahr leistete die Freiwillige Feuerwehr Calw am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Lederstraße in der Innenstadt. Alarmiert wurden die Abteilungen Calw und Hirsau von der Brandmeldeanlage eines Mobilfunkgeschäfts, die zunächst beim Sicherheitsdienst angeschlagen hatte. „Was vorliegt, haben wir erst vor Ort erfahren“, erklärte Stadtbrandmeister Marcus Frank im Gespräch mit unserer Redaktion.